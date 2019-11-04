Асмус пожаловалась на "адские вещи хейтерских сект"

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на организованную травлю в соцсетях после недавних съемок в эротической сцене. По ее словам, "идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты", добиваясь лишения ее родительских прав и их развода с шоуменом Гариком Харламовым.

Недоброжелатели, по заявлению Асмус в ее Instagram, "создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики, придумывают истории и делают вбросы в прессу". У них, говорит она, "даже есть вербовщики и свое начальство".

Буквально на днях Асмус пожаловалась на использование ее фото на надгробном камне в рекламных целях на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019". По ее словам, она и ее семья были "в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации".

Позже представляющий интересы Асмус адвокат Анатолий Кучерена заявил, что они отказываются от претензий в адрес фирмы, использовавшей фото Асмус для рекламы надгробий. Также его доверительница отказалась от компенсации.