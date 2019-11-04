"Оренбург" на выезде взял верх над "Уралом"

Программа 15-го тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Оренбургом". Гости добились победы со счетом 2:1 и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В составе победителей мячи забили Джоаэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45-я). Единственный гол в составе хозяев поля оказался на счету Эрика Бикфалви (64-я).

"Оренбург" поднялся с 12-го на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Урал" опустился на седьмую строчку. В активе екатеринбургского клуба также 18 баллов, но по дополнительным показателям он находится ниже команды Владимира Федотова.