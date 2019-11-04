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4 ноября 201916:11

Главы семи из десяти стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Семь стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прислали на встречу с посланником Вашингтона своих министров иностранных дел. Лидеры Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунея, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин проигнорировали мероприятие.

Выслушать зачитанное американцем приглашение Дональда Трампа на "особый саммит" в США пришли премьер-министр Таиланда (как председатель этого года в АСЕАН), а также Вьетнама и Лаоса.

США на саммите Ассоциации в Бангкоке представлял советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет РИА Новости.

Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие Трампа, вице-президента или госсекретаря США свидетельствует о нетипичном понижении уровня представительства в АСЕАН.

Возможно, на такое решение Белого дома повлияло проведение одновременно с саммитом АСЕАН Индо-Тихоокеанского бизнес-форума, который организовали деловой совет АСЕАН и  американская торговая палата.

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