Меркель освистали в прямом эфире

Канцлера Германии Ангелу Меркель освистали при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU ("Национал-социалистическое подполье") в саксонском городе Цвиккау. Церемония транслировалась по телевидению в прямом эфире.

Меркель в сопровождении премьера Саксонии Михаэля Кречмера, бургомистра Цвиккау и группы местных активистов возложила цветы к табличкам с именами жертв. В это же время участники проходящей поблизости и не показанной по телевидению демонстрации громко скандировали "Меркель должна уйти!" и "Мы народ!".

Основанная в 1998 году группировка неонацистов NSU состояла из двух мужчин и женщины. На их счету убийство сотрудницы полиции и девяти мигрантов — восьмерых турок и одного выходца из Греции. Также они осуществили серию ограблений и терактов с закладыванием взрывчатки. Преступники, прозванные в СМИ "террористами из Цвиккау", действовали из правых убеждений.

По словам представителя полиции Цвиккау, в демонстрации рядом с мемориалом участвовали около 20 человек. Сообщить, кто организатор акции, он отказался, передает РИА Новости.

В коротком выступлении Меркель выразила соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарила полицию Цвиккау за работу. Премьер-министр Саксонии Кречмер в своей речи раскритиковал демонстрацию против "оказания почестей людям, которые были безвинно и коварно убиты".

В соцсетях пользователи критикуют организацию мероприятия: в частности, на нее не пригласили родственников жертв неонацистов.