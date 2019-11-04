Додон и Красносельский неформально встретились в Бендерах

В воскресенье в неформальной встрече в Бендерской крепости приняли участие президент Молдавии Игорь Додон и руководитель Приднестровья Вадим Красносельский. Лидеры осмотрели памятник архитектуры XVI века и познакомились с семьями друг друга.

Игорь Додон похвалил руководства региона за возрождение крепости и усилия по привлечению туристов, пишет "Интерфакс".

Президент Молдавии отметил в Facebook, что он вместе с Красносельским отпраздновал День национального единства, государственный праздник стратегического партнера Молдавии — Российской Федерации.

Додон пожелал, чтобы руководство и просты граждане Молдавии и Приднестровья встречались регулярно.

На официальной встрече 29 октября Додон и Красносельский обсудили сотрудничество Кишинева и Тирасполя.