Луценко вернулся в Киев

"Я в Киеве", — сообщил бывший украинский прокурор о своем возвращении на родину. Комментируя одну из публикаций в соцсети "Фейсбук", Луценко написал, что находится в украинской столице и добавил, что вернулся из-за проблем со здоровьем у супруги. На днях Ирина Луценко сложила с себя депутатские полномочия из-за болезни сердца.

Ранее пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что экс-генпрокурор улетел в Великобританию на курсы английского языка. Недоброжелатели называли причиной отъезда Луценко скандал с разговором украинского президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа по телефону. Он разгорелся после публикации стенограммы беседы двух президентов. Бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, ссылаясь на журналиста NBC Ричарда Энгеля, сообщил, что Луценко "слинял в Великобританию".

Политолог Михаил Чаплыга написал в "Фейсбук", что многие, в том числе Луценко, уехали из страны "с баблом". Именно под этим постом Луценко оставил комментарий о своем возвращении в Киев.