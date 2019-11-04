Тема:

Ситуация на Украине 3 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 ноября 201917:22

Луценко вернулся в Киев

Zuma/ТАСС

"Я в Киеве", — сообщил бывший украинский прокурор о своем возвращении на родину. Комментируя одну из публикаций в соцсети "Фейсбук", Луценко написал, что находится в украинской столице и добавил, что вернулся из-за проблем со здоровьем у супруги. На днях Ирина Луценко сложила с себя депутатские полномочия из-за болезни сердца.

Ранее пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что экс-генпрокурор улетел в Великобританию на курсы английского языка. Недоброжелатели называли причиной отъезда Луценко скандал с разговором украинского президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа по телефону. Он разгорелся после публикации стенограммы беседы двух президентов. Бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, ссылаясь на журналиста NBC Ричарда Энгеля, сообщил, что Луценко "слинял в Великобританию".

Политолог Михаил Чаплыга написал в "Фейсбук", что многие, в том числе Луценко, уехали из страны "с баблом". Именно под этим постом Луценко оставил комментарий о своем возвращении в Киев.

Ранее по теме

Сейчас

17:31

В Москве и Ньюарке аварийно сели "Боинги"

16:52

Во "ВКонтакте" произошел сбой

16:49

Меркель освистали в прямом эфире

15:34

Опасная погода в Москве: "желтый" уровень продлен до среды

15:11

Путин: вместе мы достигнем самых высоких целей

13:58

ВСУ сорвали разведение сил в Петровском

13:29

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: русский мир всегда открыт к сотрудничеству

Путин: русский мир всегда открыт к сотрудничеству

35 минут назад
В Москве и Ньюарке аварийно сели "Боинги"

В Москве и Ньюарке аварийно сели "Боинги"

7 минут назад
Россия сделала заявление по АЭС "Бушер", Иран – по центрифугам

Россия сделала заявление по АЭС "Бушер", Иран – по центрифугам

7 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 5 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Развод в Петровском: Киев назвал дату и поставил условие

Развод в Петровском: Киев назвал дату и поставил условие

1 час назад
Отважная женщина с помощью занавесок спасла девочку из горящей квартиры

Отважная женщина с помощью занавесок спасла девочку из горящей квартиры

18 минут назад
Задержан четвертый подросток по делу об убийстве и изнасиловании

Задержан четвертый подросток по делу об убийстве и изнасиловании

2 часа назад
Знакомые жестоко зарезали и пытались сжечь беременную женщину

Знакомые жестоко зарезали и пытались сжечь беременную женщину

3 часа назад
Меркель освистали в прямом эфире

Меркель освистали в прямом эфире

53 минуты назад
Главы семи из десяти стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Главы семи из десяти стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

1 час назад
Координаты и время: Киев потребовал вернуть корабли керченских провокаторов

Координаты и время: Киев потребовал вернуть корабли керченских провокаторов

3 часа назад
Рекордный иск: моральный ущерб от действий приставов должник оценил в 100 триллионов

Рекордный иск: моральный ущерб от действий приставов должник оценил в 100 триллионов

4 часа назад
Турция и Россия могут приступить к совместному производству С-400 в 2020 году

Турция и Россия могут приступить к совместному производству С-400 в 2020 году

4 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Луценко вернулся в Киев

Луценко вернулся в Киев

30 минут назад
Таксист подрался с пассажиром из-за 100 рублей

Таксист подрался с пассажиром из-за 100 рублей

31 минута назад
Подрыв банкомата в Свердловской области попал на видео

Подрыв банкомата в Свердловской области попал на видео

32 минуты назад
После запуска экспериментальной функции во "ВКонтакте" произошел сбой

После запуска экспериментальной функции во "ВКонтакте" произошел сбой

37 минут назад
Додон и Красносельский неформально встретились в Бендерах

Додон и Красносельский неформально встретились в Бендерах

57 минут назад
Вручение премий в Кремле: стало известно, чем угощали гостей

Вручение премий в Кремле: стало известно, чем угощали гостей

1 час назад
В Москве прошел "Русский марш"

В Москве прошел "Русский марш"

1 час назад
Подсудимые ранили полицейского и совершили дерзкий побег из здания суда. Видео

Подсудимые ранили полицейского и совершили дерзкий побег из здания суда. Видео

1 час назад
Новый купе-кроссовер Infiniti в стиле FX: первые изображения (эксклюзив)

Новый купе-кроссовер Infiniti в стиле FX: первые изображения (эксклюзив)

1 час назад
Асмус пожаловалась на "адские вещи хейтерских сект"

Асмус пожаловалась на "адские вещи хейтерских сект"

1 час назад
Памятник Владимиру Зельдину открыли на малой родине актера

Памятник Владимиру Зельдину открыли на малой родине актера

1 час назад
Cygnus доставил на МКС специальный жилет и экспериментальную духовку

Cygnus доставил на МКС специальный жилет и экспериментальную духовку

2 часа назад
"Оренбург" на выезде взял верх над "Уралом"

"Оренбург" на выезде взял верх над "Уралом"

2 часа назад
Опасная погода в Москве: "желтый" уровень продлен до среды

Опасная погода в Москве: "желтый" уровень продлен до среды

2 часа назад
"Не все люди живут одинаково": Жан-Поль Дюбуа получил главную литпремию Франции

"Не все люди живут одинаково": Жан-Поль Дюбуа получил главную литпремию Франции

2 часа назад
Расстрел в Москве: начальника ингушского Центра "Э" и его брата похоронили на родовом кладбище

Расстрел в Москве: начальника ингушского Центра "Э" и его брата похоронили на родовом кладбище

2 часа назад
Стал известен гонорар Александра Поветкина за поединок с Хантером

Стал известен гонорар Александра Поветкина за поединок с Хантером

2 часа назад
Александр Овечкин провел юбилейный матч в НХЛ

Александр Овечкин провел юбилейный матч в НХЛ

3 часа назад
Водители чудом выжили в страшной аварии в Махачкале

Водители чудом выжили в страшной аварии в Махачкале

3 часа назад
В Подмосковье опека вернула дочь женщине, в квартире которой волонтеры сделали ремонт

В Подмосковье опека вернула дочь женщине, в квартире которой волонтеры сделали ремонт

3 часа назад
Протаранили на машине: во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

Протаранили на машине: во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

3 часа назад
Wikipedia подкрепит достоверность статей реальными книгами

Wikipedia подкрепит достоверность статей реальными книгами

4 часа назад
РПЛ входит в топ-10 самых возрастных лиг Европы

РПЛ входит в топ-10 самых возрастных лиг Европы

4 часа назад
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

4 часа назад
Алина Загитова: для четверного прыжка мне нужно скинуть три килограмма

Алина Загитова: для четверного прыжка мне нужно скинуть три килограмма

5 часов назад
"За жрачку родину продашь": семья опекунов два года избивала и унижала маленького мальчика

"За жрачку родину продашь": семья опекунов два года избивала и унижала маленького мальчика

5 часов назад
Полицейский попал в аварию на заснеженной трассе в Татарстане. Видео

Полицейский попал в аварию на заснеженной трассе в Татарстане. Видео

5 часов назад
Ковалев раскрыл причину поражения в поединке с Альваресом

Ковалев раскрыл причину поражения в поединке с Альваресом

5 часов назад
Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

6 часов назад
Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

6 часов назад
Самые популярные кроссоверы в России за 9 месяцев: кто они?

Самые популярные кроссоверы в России за 9 месяцев: кто они?

7 часов назад
Как музыка влияет на мозг, тело и эмоции людей?

Как музыка влияет на мозг, тело и эмоции людей?

7 часов назад
Браузер Microsoft сменил имидж: скорее Firefox, чем Internet Explorer

Браузер Microsoft сменил имидж: скорее Firefox, чем Internet Explorer

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку