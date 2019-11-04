Подрыв банкомата в Свердловской области попал на видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей дерзкую попытку ограбления, произошедшую в ночь на воскресенье, 4 ноября, в поселке Кедровка, расположенном в Свердловской области.

Группа злоумышленников совершила налет на продуктовый магазин, где находился банковский терминал.

Им удалось подорвать терминал, однако, как сообщают СМИ, преступникам пришлось спешно ретироваться без добычи, так как их спугнул подъехавший автомобиль.

Известно, что в настоящее время налетчики еще не задержаны.