Таксист подрался с пассажиром из-за 100 рублей

В Ростове-на-Дону конфликт между водителем такси и подвыпившим пассажиром закончился затяжной схваткой — противники повздорили из-за 100 рублей. Представитель "Яндекс.Такси" признал возможную правоту своего сотрудника, но все же на время отстранил его от работы.

Инцидент имел место еще 1 ноября, но официальный ответ сервиса последовал только сегодня. По словам пассажира, он отказался переплачивать за поездку от Театральной до Садовой улицы — обычно с него берут 170 рублей, а в этом случае водитель запросил 270.

"Понавключал остановок!" — возмущался прижатый к асфальту мужчина.

Таксист объяснил, что клиент "попросил его по-братски", а потому повез он его не по тарифу "Яндекс.Такси". Представитель сервиса признал, что в словах извозчика есть доля истины, но его все же отстранили от работы на время разбирательства, передает 161.ru.

Стычка длилась не менее пяти минут, и хотя пассажир то и дело проигрывал спарринги, платить он отказывался в принципе. Удалось ли таксисту в итоге получить хотя бы 170 рублей, остается неизвестным.