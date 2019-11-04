Отважная женщина с помощью занавесок спасла девочку из горящей квартиры

В Марокко женщина спасла из горящей квартиры девочку и сама избежала серьезных ожогов, спустившись вниз по простыням и занавескам. Очевидцы сняли героиню на видео.

ЧП произошло ранним утром в субботу, 2 ноября, в Кенитре. На третьем этаже многоэтажного дома вспыхнул сильный пожар, большая часть жильцов успели покинуть здание, однако пламя и дым отрезали одной девочке пути к отступления. Ей на помощь бросилась находившаяся в коридоре женщина, сообщает alyaoum24.com.

Времени дождаться пожарных не было, а потому они вместе связали простыни и занавески в подобие веревки, потом женщина выбралась на закрепленный снаружи кондиционер и помогла ребенку спуститься вниз. Длины веревки не хватило, девочки поймали собравшиеся внизу мужчины. Поступок женщины очевидцы приветствовали аплодисментами.

Сама она последовала тем же маршрутом и тоже приземлилась на руки зевак, не получив сколь-нибудь серьезных травм.

Представители пожарной охраны раскритиковали действия храброй местной жительницы, отметив, что благоразумнее было бы дожидаться помощи у окна или же на том самом кондиционере, с которого она руководила операцией.