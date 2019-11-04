Закон о сокращении числа судей ВС Украины подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении числа судей Верховного суда. Теперь их будет почти в два раза меньше — 100 человек.

Документ предусматривает также, что действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВКСС) будет распущен, вводится новый порядок формирования комиссии, а количество ее членов будет уменьшено с 16 до 12 человек.

Кроме того, закон также распространяет так называемую люстрацию (временный запрет занимать определенные должности) на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года.

Украинский парламент принял этот закон в целом 16 октября. Документ возвращен в раду с подписью президента 4 ноября, пишет ТАСС.

Ранее глава Верховного суда Валентина Данишевская подвергла положения закона резкой критике, заявив, что сокращение количества судей Верховного суда разрушает саму инстанцию, но не реформирует ее. По ее данным, в настоящее время на Украине не хватает двух тысяч судей, около 15 судов вообще не работают. Сокращение судейского корпуса приведет к затягиванию принятия решений судами, подчеркнула Данишевская.