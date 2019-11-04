В Японии огнем уничтожены объекты из списка ЮНЕСКО

В японской префектуре Гифу пожаром уничтожены две небольшие постройки в селе Сиракава, которое занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за особой школы зодчества "гассё-дзукури". Сгорело, в частности, здание со знаменитой соломенной крышей. Люди при пожаре не пострадали.

В селе Сиракава, жители которого испокон веков занимались разведением шелкопрядов, сохранились 55 традиционных японских домов, построенных из разных пород дерева и глины, с высокими крышами, которые покрыты разными видами трав и соломы.

Это уже второй за последнее время пожар в Японии, когда огонь повреждает или уничтожает объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, на прошлой неделе возгорание возникло в замке Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава. В результате полностью уничтожены семь строений, в том числе главное здание комплекса, пишет РИА Новости.

Причины пожаров до сих пор не известны. Ведется расследование.

Между тем во французском городе Олорон-Сент-Мари (департамент Атлантические Пиренеи) неизвестные совершили налет на собор святой Марии, который также находится в списке ЮНЕСКО, передает ТАСС.

Злоумышленники закрепленным на машине бревном протаранили дверь средневекового собора, после чего ворвались внутрь и ограбили храм. Местные жители, услышав шум в соборе, вызвали полицию. При звуке полицейских сирен преступники скрылись, бросив часть награбленного. Собору и коллекции находившихся там предметов культа нанесен заметный ущерб. Грабителей разыскивают.