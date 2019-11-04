Фельдшер выпала из скорой после столкновения в Вышнем Волочке

Сотрудница бригады скорой медицинской помощи пострадала в результате столкновения служебного автомобиля с легковушкой в Вышнем Волочке. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла в 23:30 3 ноября на углу Казанского проспекта и трассы М10. Реанимобиль с включенными проблесковыми маячками попытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора, но безуспешно — в бок ему врезался двигавшийся поперек Volkswagen.

От удара скорую развернуло, дверь распахнулась, и из салона выпала девушка-фельдшер. Ей на помощь пришли очевидцы и коллеги, серьезных травм она не получила.