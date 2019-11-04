Президенту Эстонии рекомендовано не ездить в Москву

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отнестись "с большой осторожностью" к приглашению приехать в Москву на торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года, если такое приглашение ей поступит.

При этом министр признал, что окончательное решение по этому вопросу должна принять сама глава государства. Тем не менее Рейнсалу отметил, что "крайне скептически" относится к возможному визиту Кальюлайд в Россию, пишет РИА Новости.

Ранее президент Эстонии заявила, что Вторая мировая для ее страны завершилась 25 лет назад, после того, как российские (по ее словам, "оккупационные") войска в 1994 году покинули территорию республики.