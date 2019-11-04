Снова рефрижератор: в Греции нашли фуру с нелегалами

Греческая полиция обнаружила в направлявшейся в Европу фуре 41 нелегала, большинство из которых – граждане Афганистана.

Все мигранты живы и вместе с водителями доставлены в полицейский участок.

С 2015 года Греция переживает нашествие нелегалов, стремящихся попасть в Европу, передает "Интерфакс".

В конце октября полиция графства Эссекс (Англия) нашла в прибывшем из Бельгии грузовике трупы 39 нелегалов из Китая и Вьетнама. Причиной гибели несчастных стало переохлаждение. Температура в фуре-рефрижераторе, где нашли тела, была на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Несколько дней спустя во французском порту Кале обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, которые прятались в грузовом рефрижераторе. Людей нашли таможенники, досматривавшие фуру: в кузове был оборудован тайный отсек. Люди остались живы, хотя и пострадали от переохлаждения.