"Нефтехимик" обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд

Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 4:1, одержав девятую победу подряд.

В составе победителей шайбы забросили Зият Пайгин (10-я минута), Йонас Энлунд (18-я), Марат Хайруллин (55-я) и Илья Шиксатдаров (60-я). За ЦСКА отличился Линден Вей (41-я).

"Нефтехимик" поднялся на пятое место на Востоке, набрав 31 очко. ЦСКА с 39 баллами лидирует на Западе.