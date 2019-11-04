У каждого полотна — потрясающая история: президент посетил выставку в Манеже

Вместе с молодежью и представителями религиозных конфессий Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. А потом вместе с Патриархом Кириллом осмотрел выставку, посвященную еще одному героическому периоду в истории страны, — Великой Отечественной войне.

Красные розы к памятнику гражданину Минину и князю Пожарскому возлагают Владимир Путин и Патриарх Кирилл — это традиция Дня народного единства. Вместе поклониться освободителям сегодня пришли представители всех конфессий. Здесь же и юные участники праздника.

День, укорененный в великое прошлое и устремленный в будущее. Памяти героев Великой Отечественной в канун 75-летия Победы посвящена и грандиозная выставка в Манеже.

И, конечно, не случайна прибывшая из Петербурга в Москву реликвия — икона Николая Чудотворца — в годы войны перед ней каждый день молился будущий Патриарх Алексий Первый.

А вырезанную из журналов репродукцию центральной части триптиха "Александр Невский" солдаты вешали в землянках. Словно икону. Об этом Владимиру Путину рассказывают уже на экскурсии по залам экспозиции.

И у каждого полотна — потрясающая история. Вот "Молебен 22 июня 1942 года в Москве". На картине Василия Яковлева — епископ Сергий, в те годы еще принадлежащий к обновленцам. К концу войны он вернулся в лоно Русской Православной Церкви.

Хронология выставки — от 1941-го до 2010-го. Здесь и ужас первых дней войны — на картине Пластова "Фашист пролетел" — и заливающий все полотно свет писем с фронта, и бессмертный подвиг Зои Космодемьянской — работа "Кукрыниксов". А вот такой знакомый ракурс — на картине Юрия Пименова "Фронтовая дорога". Семью годами раньше та же девушка на картине "Новая Москва" ехала по солнечному мирному городу — жизнь, о которой остались лишь воспоминания.

Картина "Мать партизана" Сергея Герасимова впечатления производила поистине плакатное. А вот и первые послевоенные работы художников — триумф победившей Родины Михаила Хмелько: солдаты, которые сбрасывают вражеские штандарты — в перчатках, не по форме, чтобы не дотрагиваться до вражеский стягов. Перчатки после парада символически сожгли.

Каждый зал — откровение, а живописные полотна — всегда в компании кинокартин. И вот 70-е — так пронзительно звучит здесь "Белорусский вокзал", та песня, которую без слез слушать невозможно.

Впечатлениями Владимир Путин поделился уже в Кремле. "Представленные на выставке произведения наполнены глубокой духовной силой народа, одержавшего Великую Победу. Восхищает уникальный талант каждого автора, то, что все они через годы и поколения смогли передать героизм и жертвенность этого беспримерного подвига", — отметил президент.

149 произведений искусства. 150-м экспонатом выставки стал макет скульптуры будущего. Мемориал павшим подо Ржевом установят, как когда-то памятник Минину и Пожарскому, на народные деньги.