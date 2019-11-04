В питерском роддоме рухнул лифт с людьми

В питерском роддоме на проспекте Солидарности с третьего этажа рухнул грузовой лифт. Внутри находились люди.

Двое рабочих-ремонтников устраняли неполадки в механизме. Мужчины остались живы, их осматривают врачи, передает РИА Новости.