"Движение вверх" и "Легенда №17": любимое кино на "России 1"

4 ноября в праздничном телеэфире — лучшие отечественные фильмы последних лет, снятые при поддержке телеканала "Россия 1" и студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. Самая кассовая российская лента "Движение вверх" о невероятной победе советской сборной над американцами на Олимпиаде в Мюнхене. А также "Легенда №17" — о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове.

Великий тренер и его великая команда. Победа, изменившая ход истории. Кино — о легендарном триумфе, которое и само стало легендой. Фильм, покоривший сердца миллионов зрителей.

Возможность снова пережить волнующие моменты. Накал борьбы в фильме и те самые финальные три секунды матча. Роковая Олимпиада в Мюнхене и триумф сборной СССР по баскетболу. Сквозь пот и слезы — самая драматичная победа в истории спорта. Так баскетбол еще никто не снимал.

Еще одно спортивное сражение. Уже на льду. Знаменитый матч Суперсерии СССР — Канада. В эфире телеканала "Россия 1" – "Легенда №17". Спорт, любовь, эмоции — на пределе. Пожертвовать всем ради команды и ради -победы. Удивительная история, от которой захватывает дух. Нелегкий путь к успеху легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Становление звезды советского спорта. И актерский состав под стать – звездный: Данила Козловский, Владимир Меньшов, Светлана Иванова, Олег Меньшиков.

Большое кино, которое стало любимым.