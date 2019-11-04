Вместо украинских военных на сигнал ДНР отреагировали гуси

На Донбассе было сорвано разведение сил на линии соприкосновения в Петровском. В час дня представители ДНР выпустили белую сигнальную ракету в знак готовности к началу отвода вооружений, но ответного сигнала с украинской стороны не последовало. Там заявили, что режим прекращения огня должен продлиться минимум неделю, и предложили подождать. Тем временем в другом районе разведения — Золотом — уже работают саперы.

Очередной пуск белой ракеты в очередной раз прошел так же безрезультатно. Ровно в 12 часов по киевскому времени и в 13 по местному военные ДНР произвели запуск, но с украинской стороны все по-прежнему — тишина.

Запуск ракеты у сотрудников Совместного центра контроля и координации от ДНР отработан уже, что называется, как часы. Не присутствовать на мероприятии сочли возможным сотрудники миссии ОБСЕ, ограничившись наблюдением с холма, а затем запустили дрон. Единственный, кто хоть как-то отреагировал на пуск, — клин гусей, пересекавший в этот момент линию разграничения.

Повторный пуск делать не стали, так как уже вышли заявления украинской стороны о том, что в Петровском развод войск сегодня на состоится.

В Луганской республике реализация мирных инициатив уже идет. Сегодня — первый день разминирования, вдалеке заметны украинские саперы. Местами процесс даже был красочным.

Мины находят и обезвреживают десятками. По договоренности с сотрудниками ОБСЕ, которые должны предупредить украинскую сторону, решено уничтожать все на месте ежедневным подрывом в 17 часов.

Дата новых запусков и новых попыток развода войск в Петровском будет определена на ближайшем заседании трехсторонней группы в Минске.