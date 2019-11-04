Саммит АСЕАН: работа российской делегации завершена

Альтернативы ВТО не существует даже в условиях санкций и торговых войн. Об этом Дмитрий Медведев заявил в Бангкоке, где прошел Восточноазиатский саммит. АСЕАН — одно из крупнейших в мире региональных объединений. Сотрудничество в сфере экономки и информационной безопасности — главные темы переговоров.

В конгресс-центре, где проходит саммит АСЕАН, можно попробовать тайскую кухню, купить экологически чистые сувениры, сделать азиатский массаж, но мало кто из участников вырывается сюда — график очень напряженный. Об итогах работы российской делегации рассказал ее глава премьер-министр Дмитрий Медведев.

За два дня встретились со всеми ключевыми региональными партнерами. Страны АСЕАН намерены закупать российскую авиатехнику: вертолеты, лайнеры Sukhoi Superjet. Готовится несколько крупных совместных инфраструктурных проектов. Сотрудничество в сфере информационной безопасности, чтобы противостоять мировым компаниям-монополистам IT-сферы.

"Они уже настолько большие, что способны навязывать свое мнение. В какой-то момент "отрубать" трафик, потенциально вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств — вот это является опасным. И в этом смысле мы должны договориться о правилах игры. И как раз "цифровой суверенитет" мы обязаны своей стране обеспечить", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, саммит АСЕАН — важная площадка для того, чтобы донести свою позицию и выработать общую. Особенно в условиях торговых и санкционных войн.

"Целый ряд стран занял достаточно жесткую позицию по отношению к ВТО. Я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты Америки, которые в последнее время достаточно усиленно расшатывают устои этой организации. Не признают действий юрисдикционного органа ВТО, хотят менять правила. Но чтобы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки ходят по общим правилам. И международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил. Наверное, эта система несовершенна, но альтернативы такому комплексному, системному, регулированию на многосторонней основе не существует", — считает Медведев.

Работа российской делегации на саммите АСЕАН завершилась. Результат не только договоры о намерениях и инвестициях. Главное — выработка совместного подхода к торговой и экономической политике с одним из крупнейших в мире региональных объединений.