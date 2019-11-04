С исторического КПП в Берлине убрали "американских солдат"

В Берлине больше не будет "американских солдат", с которыми любили фотографироваться туристы у бывшего пограничного перехода "Чекпойнт Чарли" на Фридрихштрассе. Власти германской столицы прекращают сотрудничество с компанией, актеры которой изображали американцев, сообщает издание Bild.

Исторический КПП расположен в центре города, он появился после возведения Берлинской стены. Используя этот пункт границу с Восточным Берлином пересекали военнослужащие США, Франции и Великобритании. Сегодня "Чекпойнт Чарли" остается одной из главных достопримечательностей Берлина.

После падения Берлинской стены КПП был демонтирован, а в 2000 году началась установка копии перехода. С 2002 года на нем начали работать сотрудники компании Dance Factory: они одевались в американскую военную форму и фотографировались с туристами.

Предполагалось, что плата за фотографии будет добровольной. Однако несколько месяцев назад берлинская полиция выяснила, что "американские солдаты" требуют платить им за фото, причем ведут себя грубо и агрессивно.

Как сообщил глава фирмы Dance Factory Том Лусцайт, о разрыве договора власти Берлина уведомили его в сентябре. Они объяснили свое решение "назойливым поведением актеров и требованием вознаграждений".

По данным издания, актеры Dance Factory зарабатывали на "Чекпойнт Чарли" от 1500 до 5000 евро ежедневно.