Концерты, танцы и гулянья: как Россия отметила День народного единства

В Москве — торжества по случаю Дня народного единства. В концертном зале "Зарядье" выступили лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. А по всей стране, как и положено в День народного единства, прошли народные торжества: шествия, спортивные соревнования, ярмарки и фестивали.

Хороводы, песни и танцы в ярких костюмах — у этого праздника народный колорит. Он веселый, широкий, как русская душа. Еще дополнительный выходной для всех — тоже хорошо. При этом у Дня народного единства глубокая и лихо закрученная история.

"Мы — едины" — это всероссийский хештег праздника. Во Владивостоке — общий спортивный марафон. В Чите огромный каравай вынесли на центральную площадь. В Екатеринбурге — традиционный крестный ход – многолюдно. В Новосибирске — фестиваль национальной литературы. И везде — музыка.

В центре Крыма, в Симферополе, установили большую карту России. Железную. Каждый регион отмечен выкованными вручную фигурами. Со смыслом. Республика Крым — это мост. Бурятия — буддийский храм. Ни один символ не повторяется.

В российских городах — фестивали и концерты, кулинарные соревнования. Сейчас о трудных временах давней Смуты и задумываются не все. А в начале XVII века решалось, будет ли жить Россия. Швеция захватила Новгород, в Москве стоял польский гарнизон, центральной власти, по сути, не было. И все народы поднялись за защиту Отечества. Собрали ополчение. Выбили интервентов из Москвы.

Особенное отношение к тем временам в России было всегда. Преодоление Смуты — отдельный элемент российского самосознания. И его широко праздновали в Москве, почти как сейчас, например, 201 год назад. В 1818-м возле Кремля установили памятник Минину и Пожарскому. От благодарной России.

До освобождения Москвы несколько месяцев столицей России был Ярославль. И сегодня, спустя 407 лет, в старинном русском городе тоже поставили памятник Минину и Пожарскому. Россия и сейчас благодарна.

В Москве партия ЛДПР отмечает праздник в Колонном зале Дома Союзов. "Страну трясти больше никогда нельзя. Мы никогда не допустим 1612 года. Никогда больше смутные времена не должны настать в нашей стране. Наши границы неприкосновенны. Россия — великая, могучая, счастливая страна. Да здравствует 4 ноября!" – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Праздник встретили во всех крупных городах. В Калининграде — концерты. В Пятигорске — фестиваль танцев. И Москва гуляет до позднего вечера.