Дубль Вихарева помог "Адмиралу" обыграть на выезде "Локомотив"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский "Локомотив" на домашнем льду проиграл владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

У победителей встречи дубль оформил Денис Вихарев (24-я, 33-я минуты) и по разу отличились Василий Стрельцов (18), Владимир Бутузов (57) и Маркус Юнг (58, ПВ), а у хозяев льда шайбы забросили Александр Полунин (16) и Михаил Сидоров (28).

"Адмирад" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 29 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Локомотив" расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Сергея Светлова в пятницу, 15 ноября, примут финский "Йокерит", а ярославцы тремя днями ранее дома сыграют с новосибирской "Сибирью".