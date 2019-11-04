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4 ноября 201921:09

Вячеслав Володин прибыл в Ереван

Вячеслав Володин прибыл в Ереван

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

На пленарной сессии будут рассмотрены вопросы о совершенствовании национального законодательства государств – членов организации и ее роли в обеспечении региональной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, в ходе визита председателя Госдумы в Ереван запланировано несколько рабочих встреч и переговоров.

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