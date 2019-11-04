Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

На пленарной сессии будут рассмотрены вопросы о совершенствовании национального законодательства государств – членов организации и ее роли в обеспечении региональной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, в ходе визита председателя Госдумы в Ереван запланировано несколько рабочих встреч и переговоров.