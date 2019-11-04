Штаты расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкционные списки, включив в них девять высокопоставленных лиц — чиновников, священнослужителей и генералов.

В их числе — сын аятоллы Али Хаменеи 50-летний Моджтаба Хаменеи, председатель Верховного суда Ибрахим Раиси и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

В 2015 году Иран и "шестерка" объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий, предусматривающего отмену санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, передает РИА Новости.

В 2018 году США в одностороннем порядке из соглашения вышли, чтобы добиваться от Тегерана уступок за счет жесткого санкционного давления. Президент Ирана Хасан Рухани через год объявил, что Тегеран, не дождавшись позитивных сигналов от других сторон, приостанавливает некоторые обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам полгода на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Рухани заявил, что Иран не может оставаться единственной стороной, выполняющей ядерное соглашение.