Президент осуществил перестановки в силовом блоке

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько указов об освобождении от должности и назначении на должность генералов в ряде силовых структур. Они опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Так, от должности руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ освобожден генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.

Кроме того, президент освободил от должностей главного инспектора МВД генерал-майора полиции Ефрема Романова, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии генерал-майора полиции Игоря Трифонова, начальника Управления МВД по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова и еще несколько генералов, служивших в системе МЧС. В частности, от должности первого заместителя начальника ГУ МЧС по Москве освобожден генерал-майор Сергей Журавлев. Он уволен с военной службы.

Другим своим указом Путин назначил новых руководителей управлений МВД, СКР, ФСИН и МЧС в ряде регионов. В частности, заместителем главы МЧС — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору назначен генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев.

Еще одним указом президента 14 сотрудников МВД получили звания генерал-майора, еще двое — погоны генерал-лейтенанта.