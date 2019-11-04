"Спартак" потерпел первое поражение при Тедеско, уступив дома "Арсеналу"

В матче 15-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" проиграл тульскому "Арсеналу" – 0:1. Для москвичей это поражение стало первым после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба.

У победителей встречи единственный мяч на 16-й минуте забил Евгений Луценко, которому ассистировал экс-защитник "красно-белых" Кирилл Комбаров.

"Спартак" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 18 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице, а "Арсенал", прервавший безвыигрышную серию из семи игр (четыре поражения, три ничьи), поднялся на шестое место, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" в субботу, 9 ноября, примут самарские "Крылья Советов", а "оружейники" на следующий день в Туле сыграют с петербургским "Зенитом".