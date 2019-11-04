"Нафтогаз" хочет пересмотреть транзитный тариф на российский газ

Украинский "Нафтогаз", направивший в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к российскому "Газпрому", настаивает, в частности, на пересмотре транзитного тарифа. Изложенные требования озвучил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем Facebook.

Он уточнил, что "Нафтогаз" будет требовать пересмотра транзитного тарифа с 13 марта 2018 года, когда компания направила в "Газпром" запрос о пересмотре тарифа, приложив к нему экономическое обоснование и расчеты, по 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.

О направленном в Стокгольмский арбитраж заявлении о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов Витренко сообщил 2 ноября. Он рассказал, что работа над этими документами продолжалась около трех месяцев, и заявление занимает более 500 страниц. Решение по этому заявлению на Украине ожидают в 2021 году.