Баскетбол. ЦСКА на домашнем паркете разгромил "Автодор"

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете разгромил саратовский "Автодор" со счетом 103:79 (18:16, 28:16, 27:31, 30:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Майк Джеймс (19 очков), Йоханнес Войтманн (15) и Дэрран Хиллиард (14), а у гостей большей всех набрал Элджин Кук – 33 очка.

ЦСКА одержал четвертую победу в шести играх и занимает пятое место в турнирной таблице, а "Автодор", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 13-й строчке.

В следующем матче турнира "армейцы" в воскресенье, 10 ноября, примут "Локомотив-Кубань", а саратовцы в тот же день дома сыграют с эстонской командой "Калев".