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4 ноября 201922:30

Бывший посол США в Киеве считает себя частью "клеветнической кампании"

Бывший посол США в Киеве считает себя частью "клеветнической кампании"

Бывший посол США в Киеве Мэри Йованович считает себя частью "клеветнической кампании", передает канал "Россия 24". Это следует из стенограммы ее показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

По словам Йованович, украинские чиновники предупреждали ее о тайных планах личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Процедура импичмента, запущенная Демократической партией США, переходит в публичную фазу. Кроме показаний Йованович, опубликованы показания бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли. А уже во вторник обещают рассекретить, что рассказали в Конгрессе бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США в ЕС Гордон Сондерленд.

"Эти свидетели имеют большое значение, и Белый дом это понимает. Основываясь на показаниях, уже полученных Комитетом, мы можем утверждать, что эти свидетели были непосредственными очевидцами серьезных нарушений. В частности, под угрозой прекращения военной помощи была навязана политическая кампания. Кроме того, были попытки скрыть эпизоды неподобающего поведения президента", — заявил глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Демократы утверждают, что Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. По этой версии, хозяин Белого дома действовал из корыстных соображений: Байдена считают вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах, которые пройдут через год.

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