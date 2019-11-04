Доменико Тедеско: пропустили легкий гол и не создавали должного давления у чужих ворот

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 15-го тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" (0:1). "Красно-белые" потерпели первое поражение после назначения Тедеско.

"В первом тайме мы выглядели плохо. Как с мячом, так и без мяча. Пропустили легкий гол и не создавали должного давления у чужих ворот, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – Поэтому не заслужили победы. Есть над чем подумать и что исправить. Второй тайм получился лучше, но соперник действовал грамотно и сбивал ритм".

Напомним, "Спартак" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 18 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице, а "Арсенал", прервавший безвыигрышную серию из семи игр (четыре поражения, три ничьи), поднялся на шестое место, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" в субботу, 9 ноября, примут самарские "Крылья Советов", а "оружейники" на следующий день в Туле сыграют с петербургским "Зенитом".