Маленькая девочка угодила под колеса машины в Подмосковье

Маленькая девочка получила тяжелые травмы, угодив под колеса автомобиля в подмосковном Пушкине. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла около 14:30 1 ноября в районе дома №15 в микрорайоне Серебрянка. Водитель автомобиля FAW не успел отреагировать на появление на пути двух девочек, бросившихся через проезжую часть в неположенном месте. Одна из подруг успела увернуться, вторая, к несчастью, нет.

Скорость автомобиля была высока, от удара школьницу отбросило более чем на 10 метров. На помощь ей бросились очевидцы, но не родители — их рядом не оказалось.

По предварительным данным, девочка выжила, но получила тяжелые травмы. Точной информации о ее состоянии не поступало.