"Витязь" в серии буллитов проиграл "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" на домашнем льду в серии буллитов проиграл нижегородскому "Торпедо" – 3:4.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Святослав Гребенщиков (40), Миро Аалтонен (41) и Александр Семин (47), а у гостей – Станислав Бочаров (42), Антон Шенфельд (45) и Тай Ратти (51).

Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались подопечные Дэвида Немировски, победный бросок на свой счет записал Джордан Шредер.

"Витязь" потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 35 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Торпедо" расположилось на шестой строчке, имея в активе 29 очков.