Участница Олимпийских игр-2016 осуждена на 8,5 лет за контрабанду наркотиков

Нидерландская легкоатлетка, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Мадия Гафур осуждена на срок восемь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Бегунья летом 2019 года была задержана на границе Нидерландов и Германии. Как сообщает ТАСС, в автомобиле спортсменки пограничники обнаружили 50 кг наркотических веществ на сумму два миллиона евро.

В понедельник, 4 ноября, 27-летняя Гафур была признана виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотиков и была осуждена на срок 8,5 лет. Мадия вину не признала и заявила, что будет обжаловать приговор.

Стоит отметить, что спортсменка отказалась назвать имя того, кто дал ей наркотики, поскольку испугалась за жизнь друзей и своей семьи. При этом она сообщила, что думала, что перевозит допинг.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио Гафур выступала в эстафете четыре по 400 метров, летом она должна была принять участие на чемпионате мира в Дохе. Также на ее счету бронзовая медаль юниорского чемпионата Европы 2011 года.