Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

Экстренную посадку из-за поломки хвостового винта совершил вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса.

В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

ВВС Боливии сообщили, что вертолет ЕС-145 должен был лететь маршрутом Колкири-Оруро.

Эво Моралес пользуется вертолетом практически ежедневно, совершая перелеты из одного города в другой.