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5 ноября 201900:19

Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

twitter.com/MbsNewsEnglish

Экстренную посадку из-за поломки хвостового винта совершил вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса.

В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

ВВС Боливии сообщили, что вертолет ЕС-145 должен был лететь маршрутом Колкири-Оруро.

Эво Моралес пользуется вертолетом практически ежедневно, совершая перелеты из одного города в другой.

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