Восемь человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Восемь человек пострадали при столкновении грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на Ставрополье.

По информации пресс-службы краевого ГИБДД, на 78-м километре автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса "Форд Транзит" и легкового автомобиля "Лифан". Водитель легковушки попытался совершить маневр разворота. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево, передает ТАСС.

В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Все они с различными травмами доставлены в местную больницу.

Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.