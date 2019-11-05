Футболисты "Спартака" Айртон и Понсе вызваны в сборные Бразилии и Аргентины

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Айртон и нападающий Эсекель Понсе вызваны в олимпийские сборные Бразилии и Аргентины соответственно для участия в международном турнире United International Football Festival.

Турнир пройдет в испанском городе Лас-Пальмас с 14 по 17 ноября. Как сообщает пресс-служба "красно-белых", в соревновании также выступят команды США и Чили.

Напомним, сборные Бразилии и Аргентины готовятся к отборочному турниру Олимпиады-2020. С 18 января по 9 февраля 2020 года сборные стран Южной Америки разыграют в Колумбии две путевки на Игры в Токио.