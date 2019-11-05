Мавзолей закроют на два дня

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщил, что 5 и 7 ноября будет закрыт доступ к Мавзолею Владимира Ленина и некрополю у Кремлевской стены.

Такие меры связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий, передает РИА Новости.