Артем Дзюба: хотим показать "Лейпцигу", что мы тоже сильны

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпцигом".

"Лейпциг" хорошо контролирует мяч. На бумаге у нас есть план, но игра покажет, – заявил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". – И понятно, что в отдельно взятой игре может победить любая команда. Мы соперника очень сильно уважаем, но и себя не принижаем. С нетерпением ждем завтрашний матч. Он будет ключевым на групповом этапе.

Первая игра стала сильным ударом. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое – со счетом 1:2. Второй гол Забитцера вообще получился сумасшедшим, такое редко удается. Ждем второй матч, поскольку осталась недосказанность. Хотим показать "Лейпцигу", что мы тоже сильны. Тогда радовались они, сейчас хотим мы.

"РБ Лейпциг" – очень сильная команда. Многие забывают, что их состав в три или четыре раза дороже нашего. Ждем матча, вы получите много вопросов и ответов", – подытожил 31-летний нападающий.

В группе G после трех игр с шестью очками лидирует "Лейпциг", на втором месте расположился "Зенит" (4 очка), на третьем – "Лион" (4), на четвертом – "Бенфика" (3). Матч "Зенит" – "Лейпциг" состоится во вторник, 5 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.