Мировые СМИ: в Сирии задержана сестра главаря ИГ аль-Багдади

Турецкие власти задержали старшую сестру лидера "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади вместе с ее семьей.

С таким заявлением выступили агентства AP и Reuters с ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

Расмия Авад была задержана на севере Сирии в городе Азаз в провинции Алеппо​​​. По данным агентств, 65-летняя Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.

Вместе с Авад были задержаны ее муж, пятеро детей и невестка. Совершеннолетние задержанные уже допрошены.