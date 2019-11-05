Георгий Джикия: нелепый гол – единственный момент, который создал "Арсенал"

Капитан московского футбольного клуба "Спартак", защитник Георгий Джикия поделился впечатлениями от поражения тульскому "Арсеналу" (0:1) в матче 15-го тура российской премьер-лиги.

"Пропустили нелепый гол. По-моему, это был единственный момент, который создал "Арсенал", – сказал Джикия, слова которого приводит ТАСС. – Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары – в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить".

Напомним, "Спартак" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 18 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице, а "Арсенал", прервавший безвыигрышную серию из семи игр (четыре поражения, три ничьи), поднялся на шестое место, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" в субботу, 9 ноября, примут самарские "Крылья Советов", а "оружейники" на следующий день в Туле сыграют с петербургским "Зенитом".