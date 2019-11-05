Помпео: США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Пресс-служба Госдепартамента распространила заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщается о том, что США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.

Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление о выходе в ООН, передает ТАСС.

По словам Помпео, США продолжат исследовать, реформировать и развивать американскую экономику, одновременно сокращая количество выбросов и предлагая помощь мировым партнерам.

Госсекретарь привел данные, согласно которым количество вредных выбросов за последние 50 лет в США сократились на 74 процента, а выбросы парниковых газов с 2005 по 2017 год упали на 13 процентов.