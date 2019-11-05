ИГ назвало нового лидера террористической группировки

Представитель ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в аудиозаписи сообщил об избрании нового лидера, подтвердив гибель предыдущего — Абу Бакра аль-Багдади.

Преемником Багдади назван Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, который, как и Багдади, относится к племени курайшитов, из которого вышел пророк Мухаммед, сообщает "Интерфакс".

Также стало известно о гибели пресс-секретаря террористической группы и близкого помощника аль-Багдади Абу Хасана аль-Мухаджира.