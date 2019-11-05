"Питтсбург" в игре с "Бостоном" отыгрался с 0:3, но проиграл, пропустив в концовке. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" на льду домашней арены TD Garden обыграл "Питтсбург Пингвинз". Команды на двоих забросили десять шайб – 6:4.

Хозяева льда по ходу встречи вели 3:0, затем пропустили четыре шайбы, в начале третьего периода восстановили равенство, а затем вырвали победу, дважды забив в концовке.

У победителей встречи дубль оформил Брэд Маршанд (14-я, 59-я минуты) и по разу отличились Джейк Дебраск (6), Давид Пастрняк (25), Тори Крюг (49) и Патрис Бержерон (60, ПВ), а у гостей голами отметились Доминик Кагун (26), Ник Бьюгстад (30), Брайан Раст (36) и Джон Марино (40).

Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности "-2". Форвард "медведей" Маршанд, помимо дубля, отдал три голевых передачи и был признан первой звездой матча.

"Бостон" одержал шестую победу кряду и с 24 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Питтсбург" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 17 очков. В следующем матче "Брюинз" 6 ноября сыграет "Монреалем", а "Пингвинз" 8 ноября встретится с "Айлендерс".