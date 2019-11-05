Российские хоккеисты одержали волевую победу на старте молодежной Суперсерии

В матче молодежной Суперсерии сборная России одержала волевую победу над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) – 4:3. По ходу встречи россияне уступали в счете 1:3.

У победителей встречи по две шайбы забросили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов, а у команды QMJHL голами отметились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу сборной России. Второй матч команды проведут в среду, 6 ноября, начало – в 03:00 по московскому времени.