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5 ноября 201906:20

Российские хоккеисты одержали волевую победу на старте молодежной Суперсерии

fhr.ru

В матче молодежной Суперсерии сборная России одержала волевую победу над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) – 4:3. По ходу встречи россияне уступали в счете 1:3.

У победителей встречи по две шайбы забросили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов, а у команды QMJHL голами отметились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу сборной России. Второй матч команды проведут в среду, 6 ноября, начало – в 03:00 по московскому времени.

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