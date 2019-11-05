Крупнейшие города Ирака остались без интернета

Ирак из-за волны беспорядков в стране остался без интернета.

Без подключения сейчас все крупнейшие города. В их числе Багдад, Басра и Кербела. Ограничения не коснулись только северных территории, где проживают курды, передает "Россия 24".

Антиправительственные акции продолжаются в Ираке с начала октября, протестующие недовольны высоким уровнем безработицы и коррупцией, а также требуют отставки правительства. Не обходится без столкновений с полицией и военными. В минувший понедельник в результате беспорядков три человека погибли, еще 150 пострадали.