Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что задержанными оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. Один из них был водителем: он привез подельников к дому Сергея Лаврентьева и ждал их в километре от места преступления.

Один подозреваемый уже арестован, второму меру пресечения изберут во вторник. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.



59-летний Сергей Лаврентьев был убит 31 октября. Его жена заметила на территории участка подозрительных людей с фонариками и сообщила мужу. Он взял ружье и вышел на улицу, после чего раздались несколько выстрелов. Во дворе женщина обнаружила тела мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Второй человек скрылся.