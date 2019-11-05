В России может появиться военная тайна

В российское законодательство может вернуться понятие "военной тайны". Соответствующий вопрос прорабатывают в министерстве обороны.

Под этот термин попадет информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации. Сейчас все это относится к государственной тайне. Требования закона будут распространяться только на военных.

Как сообщают "Известия", решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже принято. Источник издания пояснил, что нынешний закон о гостайне не учитывает военную специфику. Сейчас в армии гораздо больше секретной информации, чем в гражданских организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом, поэтому возникает возможность разных утечек.