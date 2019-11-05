Морьентес: через пару лет можем увидеть Головина в "Реале" или "Баварии"

Трехкратный победитель футбольной Лиги чемпионов в составе "Реала" и "Монако" испанец Фернандо Морьентес оценил возможность российского полузащитника "Монако" Александра Головина оказаться в одном из европейских грандов.

"Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему стоит остаться в "Монако" и продолжать развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным, — признается Морьентес, которого цитируют "Известия". А в будущем не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии".

Напомним, что Головин выступает за монегасков с лета 2018 года, куда он перешел из московского ЦСКА. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. С тех пор полузащитник сборной России сыграл за "Монако" 40 матчей, забив пять мячей.