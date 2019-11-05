Мать с двумя детьми заживо сгорела в частном доме в Башкирии

Двое детей и их 29-летняя мама погибли при пожаре в частном доме в Татышлинском районе Башкирии. Сотрудники МЧС опубликовали видео с места трагедии.

Огонь в одноэтажном доме в селе Верхние Татышлы вспыхнул в четвертом часу ночи, ближе к пяти утра пожарным удалось справиться с пламенем. Во время осмотра того, что осталось от дома, были найдены тела 29-летней женщины и ее детей восьми и двух лет от роду — они сгорели заживо.

Троим мужчинам удалось спасти, с различными травмами он доставлены в больницу.

Что стало причиной пожара, площадь которого составила 54 квадратных метра, предстоит установить следователям.